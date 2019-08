Kommunepolitikar i 16 år

Nyhende

Politisk bakgrunn:

Politisk engasjert sidan 2000, med i kommunestyret i Hareid sidan 2003. Har vore nestleiar og leiar i næring- og miljøutvalet, og siste perioden har eg også vore fast medlem i formannskapet i tillegg til kommunestyret.

Kvifor stiller du til val?

Det politiske engasjementet vakna i meg på ei sak som gjaldt alternativ undervisning for ungdom i Hareid, då eg var 18 år. Det var snakk om etablering av ein opplevingsgard. Eg såg at det nytta å engasjere seg. I 2003 sa eg ja til å stille på liste for første gong, og fekk fast plass i kommunestyret. Etter 16 år i kommunepolitikken, har eg fått vere med på ei spennande utvikling i kommunen vår. Vi bur i ei flott kommune, som vi ikkje skal vere redd for å vere stolt av. Eg meiner vi må halde fram med å utvikle den gode kommunen vår, og eg ynskjer å bidra. Difor stiller eg til val!

Hareid har kome seg ut av ROBEK. Er det på tide å avslutte eigedomsskatten?

Det er ingen som ynskjer eigedomsskatt, heller ikkje eg og Venstre, men dessverre har vi i dag ikkje ein god nok kommuneøkonomi til at det vert forsvarleg å avvikle eigedomsskatten den komande perioden. Vi skal halde den på eit lågast muleg nivå, og om økonomien tillet det, vil vi støtte en reduksjon i satsen.

Hareid har i det siste investert i rehabilitering av rådhuset, miljøgate, helsehus og fotballhall. Er det andre nye investeringar kommunen bør ta denne kommunestyreperioden?

Slik dei økonomiske utsiktene våre er, ser eg ikkje at vi kan klare dei store investeringane for komande periode. Vi må ha fokus på å ta vare på det vi har, av eigedomar, i tillegg til våre tilsette og innbyggarar. Vi har kommunale bygg som skrik etter vedlikehald, og ein ungdomsskule som burde vore fornya. Eg meiner vi bør starte på ein planleggingsprosess for ny ungdomsskule i den komande perioden, når vi har fått på plass ei god kartlegging på den kommunale bygningsmassen.

I tillegg vil Venstre vere positive til eit initativ for bygging av fleirbrukshus (kulturhus) i sentrum, i samarbeid mellom næringsliv, private og Hareid kommune.

Bør kommunen seie ja til vindturbinar på Hareidlandet?

Nei, aboslutt ikkje, og dette er ei viktig sak for oss å fylgje opp vidare.

Bør Hareid oppretthalde dagens skulestruktur?

Ja. Vi har gode skular i alle krinsane, med eit stabilt elevtal.

Er du klar for ein ny runde med kommunesamanslåing, eller bør Hareid stå på eigne bein?

Hareid er med i mange interkommunale samarbeid etter kvart, og eg er framleis positiv til ei kommunesamanslåing, men det er muleg det bør avvente litt før det eventuelt vert ei ny runde. Det er tidkrevjande med ein så omfattande prosess som blei kjørt i førre runde. Samstundes er eg glad for å ha fått vere med på det, då det ga oss eit godt utgangspunkt til å bli kjent med våre nabokommunar på kort tid etter valet, og det er positivt for vidare samarbeid, både dei konkrete og med erfaringsutvekslingar.

Kva politiske parti ser du det som naturleg å samarbeide med?

I Hareid har vi eit godt samarbeidsklima i kommunestyret på tvers av partia, og det håper eg vi klarer å halde fram med også etter valet. Å legge føringar i forkant av valet ynskjer ikkje Venstre. Vi vil sjå på valresultatet, og ta det derifrå.

Kva er det første du vil gripe fatt i om du blir ordførar?

Eg vil nytte første tida til å gjere meg enda betre kjent med heile kommunen, både organisasjonen, næringslivet og med innbyggarane våre.