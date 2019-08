Vil bekjempe fattigdom

Nyhende

Politisk bakgrunn:

Førstekandidat for Ulstein SV. Fast plass i levekårutvalet og første vara til kommunestyret. Eg har vore aktiv i SV sidan 2007 og var tidlegare leiar for Verdal SV og leiar for miljøpolitisk utval i Nord-Trøndelag SV.

Kvifor stiller du til val?

Eg har vel alltid vore ein idealist. Grunnen til at eg driv med politikk er, at eg ynskjer å bidra positivt til bygda eg lever i. Særleg miljø- og klimapolitikk ligg mitt hjarte nær. Eg har vore aktiv i Naturvernforbundet i monge år. Og ein av grunnane til at eg gjekk inn i politikken, og akkurat i SV, var for å arbeide for ein grønare politikk. Eg ynskjer eit rettferdig samfunn med små skilnadar, eit velferdssamfunn med fokus på kvalitet i tenestetilbodet, til våre gamle og sjuke, auka lærartettheit i skulene og eit samfunn som er godt å leva i for barn, unge og voksne.

Ulstein kommune har opparbeidd seg ei stor gjeld og innførte for få år sidan eigedomsskatt. Bør kommunen halde fram med denne skattelegginga?

Eigedomsskatten har vore naudsynt, for å få budsjettet til å gå i balanse. Ulstein kommune har, som kjent, høgst lånegjeld per innbyggjar i Noreg. For å sikre forsvarleg drift innan helse og omsorg, skule, barnehage osb kom vi ikkje utanom eigedomsskatten. SV foreslår ein gradvis auke av botnfrådraget til 1 000 000,- med skatt også for næringseigedomar. På sikt vil vi fjerne eigedomsskatten.

Kva utbyggingar meiner du kommunen bør prioritere dei komande åra?

Ulstein har vore ein rik kommune med høg skatteinngang. Slik er det ikkje lenger, og kommunens politikarar må vere nøktern no. Det er ikkje økonomisk rom for store utskeielser. Men barneskulen i sentrum trenger nye lokaler, og utbygging er vedtatt og planlagt. Deretter må Hasund Sundgot få ein ny barnehage. Det trengst sårt. Og den utbygginga må planleggjast med det første, slik at det blir med i neste års budsjett.

Kva med ny kyrkje?

Det er samla inn imponerande beløp til ny kyrkje. Og eg har forståelse for, at kyrkja har behov for nye lokaler. Men det er likevel ikkje rom for å byggje ny kyrkje no. Når det vert aktuelt må ein ha ei avklaring på kva den gamle kyrkja skal brukast til. Vi kan ikkje ha råd til vedlikehold og drift av to kyrkjer.

Bør kommunen seie ja til vindturbinar på Hareidlandet?

Ulstein SV seier nei til vindturbiner på Hareidlandet. Det vil innebere store øydeleggelser av vår verdifulle kystnatur og kome i konflikt med friluftsinteresser. For å forhindre global oppvarming er det naudsynt å satse på fornybar energi. Vindkraftverk må nok byggast ut på ein regulert måte på stader, kor det i liten grad øydelegg urørt natur eller kjem i konflikt med reinbeiteområder etc. Det er bedre å satse på vindkraft til havs. Det vil gje lavare interessekonflikter og mer stabile vindressurser.

Bør Ulstein oppretthalde dagens skulestruktur?

Ja, vi vil verne om skulene i grendene.

Er du klar for ein ny runde med kommunesamanslåing, eller bør Ulstein stå på eigne bein?

Ja, det ville vere klokt å slå saman i det minste Ulstein og Hareid eller femstjerna. Men det må ikkje skje med tvang.

Kva politiske parti ser du det som naturleg å samarbeide med?

I lokalpolitikken dreier det seg ofte om saker, og det kan vere aktuelt å samarbeide med dei vi er einige med. Men ideologisk sett er det naturleg å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I miljøpolitikk har vi mye til felles med Venstre.

Kva er det første du vil gripe fatt i om du blir ordførar?

Som ordførar vil eg bekjempe fattigdomen, som faktisk eksiterar her iblant oss. Barn og unge skal sikrast gode levekår. Først vil eg lytte til kva folk har på hjartet.