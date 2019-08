Vil ha plass til alle

Nyhende

Politisk bakgrunn:

2011-19 Krf gruppeleiar i Ulstein kommunestyre. Varaordførar 2015-19.

Kvifor stiller du til val?:

Eg meiner at lokaldemokratiet er viktig for vårt samfunn. Skal demokratiet fungere må folk stille til valg. Då eg vart spurd, fann eg ut at no var det min tur til å ta del i dette samfunnsansvaret. Det er meiningsfylt å få til konstruktive forhandlingar med andre partigrupper der ein kan påverke korleis lokalsamfunnet skal styrast og utviklast. Ulstein KrF går til val under mottoet ‘’Eit samfunn med plass til alle‘’. Med KrF sitt kristne verdigrunnlag og ideologiske basis som rettesnor, vil vi utvikle Ulstein til eit samfunn der menneskeverdet står i sentrum. Ikkje berre økonomiske verdiar, men også økologiske, sosiale, kulturelle og åndelige verdiar må tilleggast avgjerande vekt når viktige vedtak skal fattast. Krf vil med grunnlag i lokalprogrammet være talerør for innbyggarane i politiske organ, verne om den einskilde og mindretalet sine rettar, prioritere tiltak med førebygging av utanforskap mellom barn og unge, seie JA til søndagsstengde butikkar, ha tilstrekkelig bemanning i omsorgssektoren der tenestene blir tilpassa den einskilde brukar, ha ein ansvarleg og restriktiv alkoholpolitikk, arbeide for gode rammevilkår for frivillige lag og organisasjonar, gi næringslivet gode og føreseielege rammevilkår og føre ein ansvarleg økonomisk politikk.

Ulstein kommune har opparbeidd seg ei stor gjeld og innførte for få år sidan eigedomsskatt. Bør kommunen halde fram med denne skattelegginga?

Krf vil trappe ned og på sikt avvikle eigedomsskatten.

Kva utbyggingar meiner du kommunen bør prioritere dei komande åra?

Det som er mest prekært er nok barneskule, barnehage, kyrkje og brannstasjon.

Kva med ny kyrkje?

Krf vil vidareføre prosessen for ny kyrkje i Ulstein og løyving av midlar i løpet av kommunevalperioden.

Bør kommunen seie ja til vindturbinar på Hareidlandet?

Krf seier NEI til landbasert vindkraft i vår region.

Bør Ulstein oppretthalde dagens skulestruktur?

JA -Krf vil halde på dagens skulestruktur der borna får gå på skule i sitt eige nærmiljø.

Er du klar for ein ny runde med kommunesamanslåing, eller bør Ulstein stå på eigne bein?

Ja, eg trur at på sikt så er kommunesamanslåing ei god og rett løysing for vår region som allereide fungerer som ein felles bu og arbeidsmarknad. Ei sentral utfordring for distrikta i framtida er å kunne skape kommunar og lokalsamfunn som kan ta opp konkurransen med storbyane i kampen om kvar unge vil etablere seg etter ferdig utdanning. Med litt større einingar og fagmiljø trur eg vi vil kunne styrke både vår posisjon og vår tenesteyting. Men samanslåing med tvang trur eg ikkje er bærekraftig.

Kva politiske parti ser du det som naturleg å samarbeide med?

Ulstein Krf har ikkje valt ‘’side’’ for komande valgperiode, og vi vil søke politisk samarbeid der vi kan få størst gjennomslag for Krf sin politikk og prioriteringar. For å kunne styre og vidareutvikle vår kommune inn i framtida, ser vi det som viktig å fremje godt samarbeid mellom partia. Gjennom tverrpolitisk dialog vil vi ha fokus på innovasjon og utvikling av smart teknologi og gode tenester til våre innbyggarar.

Kva er det første du vil gripe fatt i om du blir ordførar?

Fyrst er det å få på plass folkevalde og kommunale organ iht. kommunelova. Så vil eg treffe administrasjon og avdelingleiarane i alle kommunale etatar for å invitere til dialog og få informasjon om den kommunale drifta og kvar ‘’skoen trykker’’. I tillegg til ‘’åpen dør’’ til ordførarkontoret, er det også viktig å få sette opp møtekalendar for dei åpne folkemøta rundt om i krinsane der vi kan få viktige innspel. Vil også prioritere å få på plass plan for å møte næringslivet, Politiet, NAV og politisk leiing i våre nabokommunar så fort som muleg.