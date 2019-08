Vil vere ein grasrotpolitikar

Nyhende

Politisk bakgrunn:

Eg har ei periode (4 år) i kommunestyret og Levekårsutvalet som fast medlem bak meg. I tillegg vara i Formannskapet, og fast politisk representant i Effektiviseringsutvalet.

Kvifor stiller du til val?

Eg er samfunnsengasjert, og har eit sterkt engasjement for lokalmiljøet og kommunen. I den perioden som eg har vore med i politikken har vi no fått sett i gang store prosjekt som til dømes miljøgata og helsehus. Å vere med å påverke at både tannhelsetenesta for Hareid og Ulstein og NAV Hareid -Ulstein -Sande skal inn i Helsehuset har vore svært givande og viktige seierar. Dette er funksjonar som gir synergieffektar. Å påverke utvikling, planar og tenester til det beste for alle innbyggarane gir inspirasjon til å stille til val.

Hareid har kome seg ut av ROBEK. Er det på tide å avslutte eigedomsskatten?

Arbeidarpartiet ynskjer ikkje eigedomsskatt. Underfinansiering av lovpålagde oppgåver frå Staten og mange investeringar store låneopptaktene til helsehus, rådhuset, miljøgata etc. som påverkar driftsbudsjettet og gjer eigedomsskatt heilt nødvendig å oppretthalde inntil vidare. Eg sit i Effektiviseringsutvalet, og vi skal kome med tilrådingar til tiltak for å redusere utgiftssida. Å jobbe for å auke inntektene til kommunen blir ein av dei viktigaste jobbane framover.

Hareid har i det siste investert i rehabilitering av rådhus, miljøgate, helsehus og fotballhall. Er det nye investeringar kommunen bør ta denne kommunestyreperioden?

Vi har gjort store investeringar som helsehus og miljøgata som vil gi sentrum eit løft både i forhold til tenester og forskjønning av sentrum. Biblioteket i helsehuset vil bli ein viktig kulturarena. Investeringane som vi har gjort påverkar driftsbudsjettet. Difor er det no ikkje rom for nye investeringar som pressar meir på drift. Fokus framover dei neste 4 åra må vere vedlikehald av den allereie eksisterande bygningsmassen. Investeringar må vere på sjølvkostområdet. Kulturhus er vi svært positive til at private aktørar jobbar med for å få realisert.

Bør kommunen seie ja til vindturbinar på Hareidslandet?

Vi seie nei til vindturbinar!

Vindturbinar på land er ei ustabil energikjelde som gir relativt lite effektiv energi. Vasskraft er den mest effektive. Vindturbinar på land er plasskrevjande. Det byggjast ca. 800 meter anlegg pr. vindturbin, og framfor kvar turbin byggjast det ein oppstillingsplass på størrelse med ei halv fotballbane. Høgda på ei moderne vindturbin er opptil 250 meter. Turbin industrianlegga medføre irreversible naturinngrep, og utgjer stor fare for fleire utryddingstrua dyreartar. Vinterstid kjem det livsfarleg iskasting frå turbinane. Nye vindturbinar lagar mykje støy.

Bør Hareid oppretthalde dagens skolestruktur?

Ja oppretthalde dagens skulestruktur! Ut frå Kostra tal så driv Hareid kommune dei kommunale skulane kostnadseffektivt, og mest kostnadseffektiv er den strukturen vi har i dag. Kvalitetsplanen er eit godt styringsdokument for skulane og realisering av kompetanseløftet. Andre kommunar ser no mot det vi har fått til å vil lære av oss. Vi har tre mellomstore kommunale grunnskular i kommunen. Skulen gir identitet, samhald og tilknyting. Det meste av fritidsaktivitetane til borna i nærmiljøet skjer via skulen. Grunnmuren i lokalmiljøet som dei kommunale mellomstore nærskulane våre er må ein ikkje rokke ved!

Er du klar for ein ny runde med kommunesammenslåing, eller bør Hareid stå på eigne bein?

Fleirtalet og resultatet frå dei to folkeavstemminga i juli og august 2016 der folket vart bedne om å velje mellom å fortsette som før som eiga kommune eller slå seg saman med Runde, Ålesund eller Ulstein vart resultatet å fortsette som eiga kommune. Det er relativt kort tid sidan folkeavstemminga så difor ingen nye rundar med kommunesammenslåing no.

Kva politisk parti ser du det som naturleg å samarbeide med?

Vi ynskjer dialog med alle partia.

Kva er det fyrste du grip fatt i om du blir ordførar?

Opprette tett kontakt med næringslivet / Hareid næringsforum og Hareid Vekst. Fleire arbeidsplassar og auka inntekter til kommunen er sentralt.

Legge til rette for byggeklare attraktive salbare tomter i alle krinsar, og i samarbeid med private aktørar.

Spele på lag med frivillige lag og organisasjonar.

Heiltidsstillingar i pleie omsorgssektoren og lærlingplassar.

Eg ynskjer å vere ein grasrot politikar som er lydhøyr for innbyggarane.