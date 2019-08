Innhaldsrike Brandalsdagar

Nyhende

Brandalsdagane 2019 er allereie godt i gang, men også fredag, laurdag og søndag kan ein by på mykje kjekt program i ishavsbygda.

Torsdag tok Brandalsdagane sine første programpostar til, med potetball på Ishavsmuseet og barnedisco i gymsalen på Brandal Friskule.

Fredag kveld er det klart for volleyballturnering på Ingamarka, før det blir polarkveld på Ishavsmuseet, med historikar Kjell Kjær som føredragshaldar. Etter føredraget blir det servert steik av moskus.

Seinare same kvelden blir det arrangert quiz på Brandal grendehus.

Jubileumsfest og aktivitetar

Laurdagen blir det først yoga på Pakkhuset, før det blir bading i sentrum.

Ishavsmuseet held elles ope store delar av dagen, og på formiddag og ettermiddag blir det sal av kaffi og kaker på Pakkhuset.

I same tidsrommet blir det ei rekkje aktivitetar for borna, med hoppeslott og jungeldyr.

Midt på ettermiddagen er det klart for den tradisjonsrike fotballkampen mellom Indre og Ytre, og til kvelden er det klart for høgdepunktet under årets Brandalsdagar - 100-årsjubileumsfesten for Brandal grendehus.

Søndag formiddag blir det på ny bading i sentrum, og vidare skattejakt for borna oppom Skrivarvegen.

Ishavsmuseet held ope store delar av søndagen også, og hoppeslottet og jungeldyra blir å finne i sentrum også søndag. Det blir også arrangert fiskekonkurranse.

Ein kan elles lese meir om Brandalsdagane på deira Facebook-side. Hovudsponsor er Sparebanken Møre.

– Mykje er som i fjor, men det er også ein del nytt, seier Annika Brandal i Brandal Vel, som arrangerer Brandalsdagane saman med Brandal IL og Ishavsmuseet.