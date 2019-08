- Viktig for innbyggjarane og viktig for kommunen

Nyhende

I lengre tid har det blitt jobba for å sikre breiband/fiberdekking til husstandar i områda Almestranda, Ulset, Snipsøyr og Hjørungneset. Hareids-ordførar og fylkesordførarkandidat Anders Riise (H) kunne torsdag fortelje Vikebladet Vestposten at denne prosessen no har kome eit solid steg lenger. For regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal skal nemleg handsame fordeling av tilskot til breiband/fiberutbygging tysdag i neste veke.