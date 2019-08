Håper å få sving på bustadbygging ved å gi bort tomt

Nyhende

– Vi håper å få det nye kommunestyret med oss på å gi vekk ei gratis tomt i Haddal. Det seier Einar Nevstad og Runar Leikanger, begge listekandidatar på Ulstein Frp si valliste.

– Ved å gi bort ei gratis tomt i det kommunale bustadfeltet i Haddal, vonar vi at dette vil kunne setje i gang ei utbygging av feltet, seier Einar Nevstad som sjølv er busett i bygda.

Myrane bustadfelt vart etablert i 2014, men førebels er det ikkje bygd eit einaste hus i feltet.

– Krisa i næringslivet har nok ein del av skulda, trur Runar Leikanger.

Han fortel at det gjekk litt tregt med salet i starten då Johanmarka bustadfelt i heimbygda hans, Eiksund, vart etablert også, men at det losna litt etter kvart etter at dei første husa kom opp.

Kva kriteria som skal gjelde for at ein skal kunne få ei gratis tomt er ikkje avgjort, men Nevstad og Leikanger meiner småbarnsfamilar i etableringsfasen bør stille sterkt.

– Dette er ei sak som vi i Fremstegspartiet vil fremje i det første kommunestyret etter valet. Vi håper at dette er noko vi får med oss dei andre partia på. Kjem det første huset på plass, vil det verte enklare for andre å kome etter, trur dei.

Dei meiner at det vil svare seg å gi bort ei tomt gratis, ettersom dette forhåpentlegvis vil føre til auka byggelyst og større rift om tomtene i bustadfeltet.

Byggeklart

Det er i alt elleve tomter i feltet. Storleiken varierer frå dryge 600 kvadratmeter til vel 800 kvadratmeter. Kvadratmeterprisen er 584 kroner. I tillegg er det regulert inn eit område for fleirmannsbustader.

– Tomtene er byggjeklare, det er berre å ta til å grave, seier dei to.

Både Nevstad og Leikanger framhevar dei mange bukvalitetane ein finn i Eiksund og Haddal, med flotte rekreasjonsområde i fjell og ved sjøen, i Haddal er det idrettslag og skulekorps, skule og barnehage.

– Både Haddal og Eiksund ligg i nær reiseavstand til ein stor arbeidsmarknad. På rundt 20 minutt kjem du deg både til Ørsta og Volda, Hareid og Fosnavåg, seier Runar Leikanger.