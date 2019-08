– Uheldig at han ikkje snakka om Venstre-politikk vi står inne for lokalt

Nyhende

Pål Grødahl seier at Ulstein Venstre står for ein heilt annan politikk enn det Urkedal målbar under skuledebatten. Lokalt har Venstre også stått for ein litt restriktiv alkoholpolitikk. Det handlar om at dei vil vere solidariske og ikkje utsetje dei som slit for slike stoff.