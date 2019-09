Feriesenteret har fått hjartestartar

Nyhende

Ei dramatisk historie dannar bakteppet for at Flø Feriesenter no har fått seg hjertestartar.

Eldar Stein Flø, dagleg leiar ved Flø Feriesenter, hugsar godt hendinga for nokre år sidan.

– Ein av feriegjestene var uroleg for mannen sin. Ho forklarte at han kjende seg dårleg, så eg vart med henne bort til hytta deira. Mannen låg på sofaen og forklarte at han kjende noko i brystet som ikkje hadde vore der før, så eg ringde legevakta. Legen bad meg ta med mannen til legesenteret i Ulsteinvik, men før vi kom oss av garde ringde legen på nytt og sa at han ville sende ein ambulanse. Dette redda truleg livet til mannen, for midt i Fløstranda fekk mannen eit kraftig hjarteinfarkt. Då dei kom til sjukehuset Ålesund fekk han eit nytt infarkt og vart flogen direkte til behandling i Trondheim, fortel Eldar Stein som knapt torer tenke på kva som hadde skjedd om han hadde køyrt mannen i bilen slik dei først tenkte.

Feriegjesten berga livet og har kome tilbake til Flø Feriesenter kvart einaste år sidan.

– Det er ikkje så lenge sidan eg fekk høyre denne historia, så på siste generalforsamling i Flø Feriesenter foreslo eg at vi burde skaffe oss ein hjartestartar. Flø har mange frivillige i Røde Kors, så det var naturleg for oss å ta kontakt Sørøyane Røde Kors, seier Kåre Bersås, styremedlem og medeigar i Flø Feriesenter.

Røde Kors tek seg av kursing i bruk av hjartestartaren på Flø, i alt skal 15 personar ta del på dette.

Hjartestartaren vil vere plassert på feriesenteret og vil vere oppbevart i eit varmeskap slik at den skal vere klar til bruk året rundt, heile døgnet.

– Når du opnar skapet vil ein alarm gå av slik at lyden tiltrekker seg merksemd frå dei som måtte vere i nærleiken, fortel Marte Holseker som er administrativ leiar i Sørøyane Røde Kors Hjelpekorps.

Ho fortel at dei tilbyr både hjartestartarar og anna førstehjelpsutstyr som til dømes førstehjelpskoffertar og bårer.

I tillegg til å bidra med utstyr, utfører hjelpekorpset også førstehjelpskurs. Dei kursar også sine eigne medlemmer. Sist helg deltok dei på eit vassredningskurs i Herøy der dei mellom anna trente på å gå søk i fjøra og på å løfte folk opp av vatnet.

– Vi har korpskveldar kvar onsdag i lokala våre i Saunesmarka. Dersom du er over 17 år og er interessert i å vere med i arbeidet vårt, er du hjarteleg velkomen til å ta deg ein tur, seier Holseker.