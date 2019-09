- Vi må få på plass ein gang- og sykkelveg frå Haddal til Selvågtunnelen

Nyhende

Onsdag i førre veke blei det kjent gjennom samferdsleutvalet i Møre og Romsdal at Eiksundsambandet faktisk sit igjen med ein rest på 12 millionar kroner i innbetalte bompengar etter at alle rekningane for sambandet er betalt – og at fylket har funne ut korleis ein skal få brukt opp dette.