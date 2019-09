– Ulstein SV var først

Nyhende

Morten Feiring synest det er fint at Knut Erik Engh og Lisa Mari Breivik Anderson engasjerer seg i bruken av dei tolv millionane som står att etter Eiksundsambandet, men kjenner for å presisere at dette er ei sak han har arbeidd med som Ulstein SV.

– Det var eg som tok det opp først, seier Feiring.

Han fortel at han på fleire kommunale møte har etterlyst kva som skal skje med dei ubrukte pengane etter Eiksundsambandet. Han har tatt det opp for at Ulstein kommune skulle kjempe for å bruke dei til gang- og sykkelvegprosjektet. Han kan ikkje hugse at så mange andre ville kjempe for dette, bortsett frå Oddvar Gjerde og Lisa Mari Breivik Anderson (båe i Senterpartiet).

- No har det seg slik at SV ikkje har nokon representant i samferdelsutvalet i fylket, men det har Senterpartiet. Difor var dei samde om at Kristin Sørheim i SP skulle trykke på i denne saka. Men som Lisa Mari skriv har eg også oppfatta det slik at midlane var omdisponert.

Når det er sagt synest han det er veldig flott at det skjer noko.

Krinsane

Feiring kjenner også for å presisere at han alltid har snakka varmt for krinsane i kommunestyret og andre kommunale organ dei åra han har vore politisk aktiv.

- Eg har alltid hatt fokus på krinsane, seier han.

Han merkar seg at Framstegspartiet og Høgre no gjerne vil gje vekk tomt i Haddal. Det synest han er bra, og noko han gjerne vil vere med på.