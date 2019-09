– Ei innovasjonskraft som bør inspirere resten av landet

Nyhende

Onsdag ettermiddag var nestleiar i KrF, Ingelin Noresjø, på besøk i Hareid kommune. Med seg hadde ho Rolf Harald Endal (fylkessekretær for KrF i Møre og Romsdal), Hallvard Sæverud (toppkandidat for Hareid KrF) og Turid Engen (andrekandidat for Hareid KrF).