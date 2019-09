Jamt mellom AP, Venstre og Høgre

Nyhende

Det var Arbeidarpartiet som trakk det aller lengste strået under årets skuelval ved Ulstein vidaregåande skule. Dei fekk 20,6 prosent av røystene. Høgre og Venstre kom på delt andreplass med 19,7 prosent kvar. Dette tilsvarer 65 røyster på kvar, mot AP sine 68. Det er med andre ord temmeleg jamnt i toppen.

Arbeidarpartiet oppnådde nesten samme resultat som for to år sidan. Då kapra dei 21 prosent av stemmene. For skulevalet for fire år sidan fekk dei 27,1 prosent.

Høgt

Venstre har gjort eit realt byks i høve til skulevalet før fylkes- og kommunevalet for fire år sidan. Då hadde partiet berre 4,7 prosent oppslutnad. Ved førre skuleval for to år sidan vart resultatet 12,2 prosent.

Høgre opplever ein nedgang. For to år sidan fekk dei 29,6 prosent av røystene og for fire år sidan 26,3 prosent.

FrP er det fjerde største partiet ved Ulstein vgs. med 11,8 prosent av stemmene. Dette er ein nedgang frå dei to siste skulevala frå 17,2 i 2015 og 19,2 i 2017.

Miljøpartiet Dei Grøne seglar fram og vart det femte største partiet med 8,2 prosent av stemmene. Til samanlikning hadde dei høvesvis 2,6 og 2,7 prosent i 2015 og 2017.

Resultata elles vart slik:

Partiet Dei Kristne 5,2 %

Senterpartiet 4,2 %

KrF 3,6 %

Pensjonistpartiet 2,7 %

Sosialistisk Venstreparti 1,5 %

Rødt 0,9 %

Liberalistane 0,6 %

Demokratane i Noreg 0,3%

Nordmørslista 0,3%

Uavhengig valliste for Sunnmøre 0,3%

Helsepartiet 0,3%

Sunnmørslista 0,3%

Skulen kan elles syne til den dårlegaste valdeltakinga sidan desse målingane tok til i 1989, 63.3 prosent.

På landsplan vart Arbeidarpartiet den soleklare vinnaren, med 26,6 prosents oppslutning. Høgre vart nest størst med 12,9 prosent, medan MDG fekk 10,8 prosent av stemmene. Dei andre partia får ein slik oppslutnad: Raudt 4,9 (-0,8), SV 9,9 (-0,1), Sp 8,0 (+1,3), KrF 2,3, (-0,8), Frp 8,2 (-2,2) og andre parti og grupper 6,2.