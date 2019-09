Pengar til både turveg og Selvågtunnelen

Nyhende

Samferdselsutvalet vedtok samrøystes å bruke tre millionar kroner til turveg mellom Haddal og Eiksund. Prosjektet må vurderst fullfinansiert ved å bli definert som turveg, og dermed kome i posisjon med tanke på spelemidlar, og elles kunne utnytte spelemiddelordninga, heiter det i vedtaket.

Vidare vedtok dei at resten av pengane frå Eiksudnsambandet, dei rundt ni millionane som er igjen etter pengar til turveg, skal gå til naudsynt oppgradering av Selvågtunnelen. Her er det presisert at det ikkje skal gå til drift.

Når det gjeld både turveg og oppgradering av tunnelen skal administrasjonen kome tilbake til korleis pengane best kan brukast.

Ulstienordførar Knut Erik Engh kommenterer på Facebook at dei nyttar å engasjere seg, og takkar alle saman.