- Vi vil lage noko positivt for heile bygda

Cato Voldsund forklarer at dei gjennom Ulsteinmessa vil syne fram barne- og ungdomsarbeidet Ulstein sokn driv med til dagleg. I tillegg til ein del bilar då, så klart.

Det er i år det tredje året Ulsteinmessa blir arrangert i Ulsteinvik. Cato Voldsund fortel at årets arrangement blir bygt over same lesten som i fjor.

Men noko som er spesielt med årets arrangement er at Asgeir Borgemoen kjem og har familieshow. «Sjefen over alle sjefer» er kjend frå fjernsyn i tillegg til at han har gitt ut to musikkalbum. Det er også han som har røysta til Shrek og Rive-Rolf.

Voldsund fortel at det kostar litt pengar å få Asgeir til Ulsteinvik, men dei kjekke sponsorane West Group, Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Quality Hotell Ulstein tar rekninga.

Voldsund seier at det har vore viktig for dei som arrangørar at dette er eit gratis tilbodet. Her skal alle vere velkomen, det er ikkje lommeboka som skal styre om du kan ta med borna førstkomande laurdag og gå på familieshow eller hoppeslott. Difor er familiearrangementa gratis.

Det blir program frå scenen heile dagen. Det er mange lokale artistar som står på scenen denne dagen, som Korklubben, Ten Sing, Gospelkoret, Tween Sing og Holy Ghost Band.

110 nybilmodellar

Ulstenimessa er Nordvestlandet si største bilmesse. Cato Voldsund fortel at det skal visast fram 110 nybilmodellar. Han er godt nøgd med at dei har fått forhandlarar for alle bilmerka som er representert i nærområdet kjem.

Det kjem også ein dei utstillarar som har med bil å gjere, som forsikring og ymse utstyr til bil. Mellom anna kjem Bass Brothers As.

Sal av god mat

Sunnmøre folkehøgskule har nyleg fått nye elevar, og dei blir å sjå i sving under Ulsteinmessa. Det er kokkane på Sufh som har ansvar for å lage maten under Ulsteinmessa, men elevane vil hjelpe til med servering og tillaging.

Messa slepper også til foodtruckar, så det skal vere mogleg å få kjøpt seg god mat på festivalområdet denne dagen.

Mykje godvilje

– Alle utstillarane er så gåvmilde, utbryt Voldsund. Utstillarane gir gåver Nyekyrkjekarane vil auksjonere bort denne dagen. Inntektene går til tenlege lokale til barne- og ungdomsarbeid i soknet.

Arrangørane har også møtt stor velvilje for arrangementet med kommunen og Kongsberg.

– alle er veldig positive, slår Voldsund fast. Dei er rundt 20–30 stykke som står bak arrangementet og dei gjer alt på dugnad.

Det er valår i år, og dei politiske partia i Ulstein stiller opp på stand.- Dei får stå nært scenen så dei får sjå kva det dreier seg om, kommenterer Voldsund.

– Ja, det er ikkje så mange av partia som lover å prioritere ny kyrkje?

– Me legg oss ikkje bort i det, om korleis kyrkja skal byggjast og når. Me ser at det er eit stort behov for tenlege lokale til barne- og ungdomsarbeidet. Det er viktig å få gjort noko med den biten, svarer han.

Han viser til den store bruken av det 170 år gamle huset. Så han meiner det seier seg sjølv at noko må skje.

Like viktig som å samle inn pengar er å vise mangfaldet av aktivitetar i soknet.

Det første året dei arrangerte Ulsteinmessa kom 3000. Året etter kom 5000. No kryssar han fingrane for godt vêr og mykje folk.

– Margit (soknepresten) får fikse vêret, spøker han.