Nyhende

På TV-debatten torsdagskvelden tok Pål Grødahl, ordførarkandidat for Ulstein Venstre, opp at Ulstein har bidratt med mange milliardar til statskassa, over fleirfaldige år. – Me har ingen ting. Får ingen ting. Og eg tenkjer at no er det Ulstein sin tur å vere med på det laget og få noko. Eg veit at det er andre kommunar som får til dømes Statens hus til seg. Dei får etter- og vidareutdanning. Fagskuleutdanning kunne me hatt i Ulstein, sa han.

Nye næringar, høgare utdanning og statlege arbeidsplassar til Ulstein med Venstre

Han sa at han veit at Ulstein kommune gjer mykje bra for næringslivet og speler på lag. Men det han er opptatt av er at kommunen og politikarane kan bli betre på å jobbe frå kommunen og ut.

Store kommunar får ein del meir av statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar. – Molde fekk 30 ekstra statlege arbeidsplassar i år, og dei har 400-500 offentlege arbeidsplassar frå før.

Debattleiar Bibbi Kjøls spurte han som om han ikkje er flink nok til å påverke morpartiet. Då fekk ho til svar at han har tatt det opp. Han snakka nyleg med statsråden for høgare utdanning, Iselin Nybø. Ho tipsa om at dei kan få høgare utdanning til Ulstein om dei søkjer det offentlege direktoratet som heiter Diku om å få til eit prøveprosjekt i Ulstein. Det vil Grødahl prøve å få til.

– Vi kan ikkje ha universitet eller høgskular på kvart nes