- Det er fantastisk å vere her

Nyhende

I dag fekk Ulstein Kristeleg Folkeparti besøk av utviklingsminister Dag Inge Ulstein frå same parti. Tema for møtet var frivillig arbeid. Jostein Sætrenes (Krf) fortalde at dei vil vise fram litt av alt som skjer i bygde-Noreg, og kor mykje flott frivillig arbeid som skjer her. Også ville det lokale Krf-laget få vise fram kva "Heimebane" er spelt inn.