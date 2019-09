Slik gjekk det då ministeren sprang mot Trond Berg

Nyhende

I dag har utviklingsminister Dag Inge Ulstein vore på besøk i Ulstein kommune. Tema for heile besøket var frivillig arbeid. Han starta oppe i klubbhuset til IL. Hødd, der han fekk ein orientering om IL. Hødd og Dimna IL. Per Arve Moldskred og Trond Berg fortalde varmt om arbeidet dei driv for born og unge i idrettslaga, og kva utfordringar dei møter på som dei gjerne skulle hatt hjelp til å løyve.