Svar til rådmannen

Det blir ytra i svar frå rådmann at vi har misforstått innsparingsbeløpet. Om tilfellet, så var ein mange tilstades i det orienteringsmøtet som misforstod, så i beste fall har informasjonen knytta til dette vore noko utydeleg. Hovudformålet med innlegget 03.09 var likevel ikkje sjølve beløpet som skal sparast, men at vi ønska å ytre vår bekymring for eldreomsorga i Hareid når ein ser alle dei store investeringane som står for tur, samstundes som det blir pålagt store innsparingar i dei eksisterande tilboda og tenestene i kommuna. Kanskje skal innsparingsbeløpet fordelast over fleire områder, men som mange veit så stiller dei eldre svakare når det kjem til faktiske rettigheiter av tenestene som tilbys, og dermed ligg det i korta at det kjem til å gå på bekostning av denne sektoren. At der i det heile tatt er så mange millionar som skal sparast i kommuna seier noko i seg sjølv om at andre investeringsplanar kanskje ikkje burde vore vedteke før ein kan ta seg råd til det.

Det blir lagt vekt på at velferd har eit meirforbruk som gjer at det er forventningar til å «rydde i eige skap». Det er rett at ein i denne sektoren er mange millionar i minus så langt i år, og derfor blir det og satt i fokus når ein ser på kvar innsparingane skal føregå. Sett utanfrå er det kanskje lett å tenke at det dreiar seg om «uvettig» forbruk, men som tidlegare påpeikt samsvarar ikkje dagens budsjett med dei tenestene ein er pålagde å yte, noko som gjer det umulig å imøtekome forventningane om innsparing. Det kjem og i liten grad fram planar eller forslag om korleis innsparing og effektivisering skal føregå utan at det går på bekostning av drift og tenestetilbod. Det er flott å lese at det er planar om å tilføre meir pengar til velferdsektoren, for i første omgang er det kanskje det det å tilføre ressursar som må til for å tilrettelegge for effektiv drift. Med dårleg bemanning, utdatert utstyr og stort etterslep på vedlikehald er det begrensa kor effektivt ein kan drive, og då blir det svært utfordrande å utvikle dei moderne og kvalitetsmessige gode tenestene det vert ytra lovnad om i politikken.

Vi er einige i det at å prioritere noko er å seie nei til noko anna, men då må prioriteringane og investeringane gjerast ut i frå dei faktiske økonomiske forholda i kommuna, og vi håper politikarane som blir stemt fram i kommunevalet ser dette.

Så vårt spørsmål står; Kven vil kjempe for eldreomsorga i Hareid?