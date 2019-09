Eg gler meg vilt til denne bokhausten

Eg vil at jentene mine skal få same gleda over bøkene som eg har

Då august gjekk over til å vere september vart også årets sommarles-aksjon avslutta. Borna har vore ivrige. Noko las dei sjølve, og noko las me foreldra for dei. Dei synest sommarles kunne ha vore året rundt, det er så artig å få poeng og vinne premiar for å lese. Men eg svarer at det hadde vel ikkje vore same stasen om det var slik heile året.