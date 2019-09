Riise blir ikkje varaordførar likevel

Nyhende

Høgre, Senterpartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti mangla fire mandat på å få fleirtal for sin koalisjon. Det ser det ikkje ut som dei får. For no har Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Sunnmørslista, Uavhengig valliste for Sunnmøre, Nordmørslista og Miljøpartiet Dei Grøne funne saman.