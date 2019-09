Tett i toppen i fylkestingsvalet

Nyhende

Det blei svært tett mellom dei største partia i fylkestingsvalet i Møre og Romsdal. Då 99,0 prosent av røystene var talde opp var det klart at Arbeidarpartiet fekk flest røyster og enda på 18,1%. Like bak, på 17,9% følgde Senterpartiet, med Framstegspartiet på 17,1%. Høgre, med Anders Riise i spissen, går tilbake frå 2015 og med 14,9% går det mot 7 mandatar i fylkestinget for Høgre.