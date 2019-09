– Det blir dyre tomter

Nyhende

Prinsippet bak tomtesal i Ulstein kommune er at det skal vere til sjølvkost. Det vil seie at dei utgiftene dei har med å kjøpe og opparbeide eit byggjefelt må dei til inn igjen når dei sel tomtene.

Ulstein kommune møter 47 grunneigarar i retten

Sidan kommunen ikkje greidde å kome til semje med alle grunneigarane på Skeide om grunnkjøp vart saka ført i retten. I sommar vart Lagmannsrettens overskjønn for grunnerverv Skeide avsagt. For grunnkjøp, ulempeerstatningar og omkostningar til grunnkjøp må kommunen ut med rundt 48 millionar kroner.

Kommunen må ut med 43 millionar kroner

I tillegg kjem kostnadene for å opparbeide veg og tekniske anlegg i området. Det er med diverse tillegg og frådrag stipulert til 34,7 millionar kroner netto.

Grunnkjøp og utbyggingskostnad er samla utrekna til å bli 82,7 millionar kroner. I økonomiplanen har kommunestyret budsjettert med at dette skulle koste 82 millionar.

Vil ta opp lån

Denne saka var oppe i Ulstein formannskap denne veka. Rådmannen rår kommunestyret til å setje av naudsynt finansiering av grunnkjøpet no i 2019, medan finansieringa for opparbeiding av veg og tekniske anlegg på Skeide blir innarbeid i økonomiplanen for 2020.

Rådmannen meiner også at tiltaket bør lånefinansierast. Kommunen har tidlegare sett av pengar frå fond til dette, men det skal då gjerast om til lån. Inntekter kommunen får inn på å selje bustadtomter går til å betale ned gjelda.

Pål Grødahl (V) og Knut Erik Engh (Frp) kommenterte at dei er glade for at rådmannen no går inn for at dette skal finansierast med lån, ikkje fond.

Attraktive tomter

Kommunalsjef Arne Runar Vik varsla at tomtene kjem til å bli dyre, men dei vil også bli veldig fine og attraktive å byggje på.

Er Skeide attraktivt for husbyggarar?

Kommunen ønskjer ikkje ei stegvis utbygging.

Knut Kleiven (H) spurte om det har meldt seg kjøparar, og kvar i feltet dei ønskjer tomt. Men rådmann Verner Larsen svara at dei førebels ikkje har kjøparar til tomtene, noko som heng saman med at kommunen ikkje har hatt nokon pris å tilby.

Formannskapet slutta samrøystes opp om tilrådinga til kommunestyret. Det vart også sagt at dei vil få ei sak seinare om kva desse tomtene vil koste nye bustadbyggjarar.