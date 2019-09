Ser ut til å halde budsjettet

Nyhende

Rådmann Ragnhild Velsvik Berge fortalde Hareid formannskap at det ser ut til at dei greier å halde seg innan vedteke budsjett i 2019.

Rådmannen hadde ikkje nokon skriftleg månadsrapport å leggje fram for Hareid formannskap, men orienterte munnleg om stoda.

Kjem ny økonomileiar

Sidan Egil-Andre Ness Mortensen slutta i jobben som økonomileiar, har Eivind Longva arbeidd med økonomi. – Han har fått tittelen endringsagent, sa Berge og syntest at alle bør vere endringsagentar no.

Skal Hareid kommune lukkast treng dei folk. Ho gler seg til den nye økonomileiaren kjem på plass 1. oktober. Det er Runar Haddal som har fått den jobben.

Tærer på fond

– Det ser ut til at me greier å halde budsjettet i år, kanskje også med eit mindre forbruk, varsla ho.

Men ho minte også om at det alt var lagt inn bruk av fond i budsjettet. No har Hareid kommune berre 5,7 millionar på fond, så kommunen må arbeide for å setje av meir til fond dei komande åra.

Betre skatteinngang enn venta

Berge fortalde at Hareid kommune har fått inn fire millionar kroner meir enn skatt no enn på same tid i fjor. Men det er ikkje sikkert kommunen beheld alt.

Til dette tilføydde Longva at kommunen har budsjettert med tre millionar meir i skatteinntekter, så det er ikkje sikkert dei går så mykje i plass samanlikna med budsjettet.

Rådmannen fortalde også at dei har fått seg ein elektronisk person i Hareid kommune som er til hjelp. No har dei opplæring på det.

Etter sommarferien har ho hatt eit godt møte med effektiviseringsutvalet, der dei såg på tiltak som det er viktig å jobbe med framover.

Positiv utgang

Ragnhild Velsvik Berge tok for seg sektor for sektor, og det såg bra ut. Men ho minna samtidig om at ting kan skje. Innan velferd kan einskildpersonar slå hardt ut på økonomien til kommunen.

Ho er også spent på lønsoppgjeret. Der er det varsla om at det er venta høgare løningar, noko som vil påverke økonomien til kommunen.

Men ho trur at Hareid kommune alt i alt vil kome greitt ut jamfør budsjett. – Eigenleg synest eg det er gode nyheiter.

Pengar til uteområde, kjøkken og tak

På møtet fekk formannskapet også lagt fram ein sak om budsjettendringar. Ein del viktige opplysningar og avklaringar kom for seint fram til at dei kom til politisk handsaming i juni, men sakshandsamar Bent Arild Grytten meinte det ikkje kunne vente til oktober/november.

Folkelista fekk fleirtal for å løyve 750 000 kroner til naudsynt vedlikehald/rehabilitering av Hareid barnehage. Dette gjekk Framstegspartiet imot, men dei andre partia var for, såleis fekk det fleirtal.

Det vart også lagt inn pengar til ein arbeidsbåt i hamna til teknisk og brannvesen. Her foreslo rådmannen å setje av to millionar, men Folkelista, Framstegspartiet og Venstre fekk skrudd ned summen til 1,5 millionar kroner.

Det vart også løyvd 500 000 kr til drenering rundt gymsalen i Hjørungavåg skule, 370 000 kr til skulekjøkken ved Hjørungavåg skule og 625 000 kroner til taktekking på Hareid skule.