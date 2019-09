Barn blir mikroplastjegerar

Nyhende

– Barna er dei som verkeleg kjem til å kjenna på miljøproblema me som samfunn står overfor. Jakta på mikroplast er derfor viktig fordi det koplar dei store miljøproblema til kvardagen til barna og deira eige lokalmiljø, seier forsking- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Ho håpar prosjektet skal vekkja eit livslangt engasjement for miljøet og for forsking.

I «Jakten på mikroplasten» skal elevar på alle trinn hjelpa forskarar med å henta inn data og ny kunnskap om miljøproblemet dei små plastpartiklane utgjer.

Elevane kjem truleg til å finna partiklar frå dekk, bitar av emballasje frå mat og godteri, frå leiker og sportsutstyr, kunstgrasbanar og klede. Etter prosjektet får klassane ein forskingsrapport som kan brukast i vidare undervisning.

– Eg håper også at dette gjer at barn reflekterer rundt korleis me alle bidrar til forureining frå plast og mikroplast, seier plastforskar Marte Haave ved forskingsinstituttet NORCE.