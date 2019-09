Framskunda brannstasjonen

Nyhende

Ulstein formannskap gjekk samrøystes inn for å rå kommunestyret til å flytte investeringa av ny brannstasjon fram i tid, til 2020. Grunnen til at dei vil framskunde brannstasjonen er at Arbeidstilsynet har varsla tvangsmulkt på 60 000 kr i veka om ikkje stasjonen er på plass innan 1. 1. 21.