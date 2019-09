Lions har snikra fleire vennebenkar

Nyhende

– Tanken med desse vennebenkane er å skape samhald. Ta til dømes dersom ein kjem ut i eit friminutt eller har utetid, og kjenner seg litt einsam. Då kan ein setje seg på benken, og med det gje signal til andre om at ein ønskjer å leike eller prate. Det er ikkje alle som har like enkelt for å snakke med andre, seier Knut Falk, president i Lions Club Ulstein-Hareid.

Lions har appellert til barneskulane og elevråda der, for å få implementert vennebenkane i skulekvardagen.

– Det er eit verktøy for å fremje god sosial ånd, seier Falk.

Bygginga av benkar starta med kyrkjelydsbenkane på Alskleiva, og kvilebenkar i bakken frå Kvammen og opp mot Alskleiva.

Ønskjer seg fleire medlemmar

Lions lokalt er aktive på fleire frontar, og har til dømes ein årviss tulipanaksjon, der overskotet går til Lions Norge sitt undervisingsopplegg «Mitt Valg». I Ulstein og Hareid er det per i dag 18 medlemmar.

– Vi skulle gjerne fått med fleire, og gjerne yngre – både kvinner og menn. Det er berre å ta kontakt, seier Falk til slutt.