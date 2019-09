Nyhende

To sesongar av TV-serien "Heimebane" har blitt sendt på NRK. No ser det ut til at det ikkje blir ein tredje sesong i samarbeid med rikskringkastaren, men det betyr ikkje at det er slutt for serien.

Ifølgje nettstaden Kampanje ser serieskaparane no på moglege samarbeid med andre strøymetenester.

- Det var frå start planlagt to sesongar på «Heimebane» saman med NRK. Vi kjem difor ikkje til å lage ein ny sesong med NRK som no har andre prosjekt dei må prioritere, seier produsent Vilje Hagen i Motlys til Kampanje.

Ifølgje nettstaden seier Hagen også at Johan Fasting har byrja å skrive på ein ny sesong.