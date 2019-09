Håpar å springe inn 30.000 kroner

Nyhende

Ulsteinvikaren Håkon Grimstad Thormodsæter går dette året på Nordhordland Folkehøgskule på Frekhaug utanfor Bergen.

Laurdag arrangerer skulen eit bistandsløp til inntekt for Strømmestiftinga sitt prosjekt ”Sjef i eige liv”, der dei innsamla midlane blir brukte til å gje ungdom i Afrika og Asia betre moglegheiter til utdanning og jobb.

Grimstad Thormodsæter fortel at løpet liknar litt på Globalløpet som Sunnmøre Folkehøgskule årleg arrangerer i Ulsteinvik,

Sjølv har han sett seg eit solid mål for innsamlingsaksjonen og håpar på å kunne samle inn 30.000 kroner.

– Då slår eg rekorden som er på om lag 26.000 kroner, men vi får sjå om det er realistisk, fortel han.

Håkon Grimstad Thormodsæter går på ei linje som heiter Global Active på Nordhordland Folkehøgskule. Den skildrar han som ei idrettslinje, med ein del reising, og då lokalavisa snakkar med han er klassa på veg til den spektakulære Trolltunga.

Grimstad Thormodsæter fortel at skulen samla inn over 600.000 kroner berre på dette bistandsløpet sist skuleår, og at målet i år er å samle inn totalt 1 million kroner til bistandsprosjektet.

Sjølve innsamlinga går ut på at løparane blir sponsa, anten med eit fast sum, eller med ein sum per runde.

– Ein runde er på 500 meter. Målet mitt er 30 rundar, men vi får sjå om forma er like god no som før eg byrja på folkehøgskule. Eg vil uansett tru at 25 rundar er realistisk, fortel han.