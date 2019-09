Klimamerka mat kjem snart i butikk

Nyhende

Fleire matprodusentar jobbar med å klimamerke maten, skriv NRK. Ei ny ordning med varedeklarasjonar som viser kor mykje utslepp maten har bidrege til, er under arbeid, og både Yara og Orkla er i full sving med å klimamerke produkta sine.

– Ideen er at det skal verte synleg for forbrukaren, for eksempel med ei sertifiseringsordning, kva karbonavtrykk brødet du kjøper har hatt, fortel leiaren for berekraftsprogram i Yara, Ellen Cathrine Rasmussen.

– Vi har utvikla eit klimamerke for mat som skal gjere det enklare for forbrukaren å ta klimasmarte val. Samtidig utfordrar dette oss raskare til redusere våre eigne utslepp, seier Paul Jordahl, administrerande direktør i Orkla Foods Norge.

Dei første Toro-suppene med klimamerking kan vi vente i butikk til hausten.