Opplagsvekst for Vikebladet Vestposten

Nyhende

I år er Vikebladet Vestposten 90 år og avisa kan gle seg over netto opplagsvekst frå siste halvdel av 2018 til første halvdel av 2019.

Ved inngangen på året hadde Vikebladet Vestposten eit opplag på 4117, medan ein er oppe i 4169 halvvegs ut i 2019. Berre fire andre aviser i Møre og Romsdal hadde opplagsauke i same periode.

Linda Eikrem, redaktør og dagleg leiar i Vikebladet Vestposten, er godt fornøgd med opplagsveksten.

- Kan ikkje anna enn å vere svært fornøgd! Eg er glad for at folk ser verdien i å abonnere på lokalavisa. Og så må eg få lov til å rose den utruleg kjekke staben, som jobbar hardt for å lage god avis på nett og papir, seier Eikrem.

- Og: ros også til lesarane våre og alle som bidreg og stiller opp når vi spør om intervju, legg redaktøren til.

Eikrem legg til at det er ekstra kjekt at Vikebladet Vestposten har opplagsvekst sidan det i år er 90 år sidan Vikebladet kom ut for første gong.