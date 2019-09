Kulturskilnaden mellom dei to kommunestyra har ofte undra meg

Nyhende

Hausten er tida for storm, ras og flaum. Søndag vandra eg på «Fjordvegen» langs Borgundfjorden, med regnet piskande i andletet og bårer med saltvatn som piska opp over rullesteinane. Eg likar hausten. Å ligge på loftet og høyre regnet tromme hardt mot taket gjer meg trygg, i alle fall når eg innbiller meg at taket er tett og dreneringa i grunnen fungerer.