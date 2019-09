500 offshoreskip kan bli skrapa

Nyhende

På verdsbasis ligg 1.100 av 4.000 forsynings- og ankerhandteringsskip i opplag. Ein analyse frå skipsmeklaren Fernley Offshore Supply viser at om lag 500 av desse ikkje kjem tilbake i arbeid.

– Dette er båtar me tenkjer har ein god sjanse for å enda som skrap dei neste åra, seier partnar Anders Engeset hos skipsmeklaren Fernley Offshore Supply til Sysla.

Det var ShippingWatch som først omtalte saka.

Skipa er alle eldre offshoreskip som har lege i opplag meir enn tre år. Dei fleste av dei er meir enn femten år gamle.

Skrapinga av dei desse skipa vil ikkje automatisk gi betre betaling til dei skipa som er i arbeid. Likevel kan det betra marknadsbalansen.

– Sjølv om dei ikkje påverkar ratane direkte, kan det gi bransjen ein liten dytt oppover. Det er ein ikkje ubetydeleg psykologisk effekt å fjerna båtar i opplag. Frykta blant reiarane for at skip skal bli tatt ut av opplag, og auka marknadstilbodet, minskar for kvart skip som blir skrapa, seier Engeset.