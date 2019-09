Island Frontier avsluttar lang kontrakt for Equinor

Nyhende

Det er framleis uvisst kor mange tilsette som mistar jobben sin i Island Offshore.

Island Frontier er inne i sin siste månad i drift som brønnintervensjonsfartøy for Equinor på norsk sokkel, og er utan arbeid etter 17. oktober i år. Fartøyet som markerte starten for Island Offshore som reiarlag har vore på kontrakt for Equinor sidan 2006. Etter 13 år med god og effektiv drift er det altså slutt.

- Vi er evig takknemlege for den innsatsen mannskapet vårt har lagt ned alle desse åra, og det er veldig synd at vi ikkje lukkast med å forlenge kontrakten med Equinor. Fartøyet har bidrege til ei betydeleg verdiskaping for kunden gjennom mange år, seier administrerande direktør i Island Offshore, Tommy Walaunet i ei pressemelding.

Drøftingar med dei tillitsvalde er difor gjennomførte med hensyn til konsekvensar for dei tilsette.

Oppseiingar einaste utveg

- Grunna avslutta kontrakt for Island Frontier og arbeidssituasjonen elles, ser vi ikkje annan utveg enn å legge fartøyet i opplag og iverksette bemanningsreduksjonar for å tilpasse drift og kostnadar. Vi synes det er forferdeleg trist å måtte la kompetente tilsette og gode kollegaer gå, men dagens situasjon er dessverre ikkje forbigåande og gir difor ikkje grunnlag for permitteringar på Island Frontier. Oppseiingar er diverre einaste alternativ. Det er eit paradoks at dette skjer no når marknaden generelt er i betring, seier Walaunet.

- Vi har sjølvsagt ambisjonar om å skaffe vidare arbeid for Island Frontier, og vi ser difor mot nye operasjonsområder for fartøyet. Dette er likevel venta å ta tid og langsiktig opplag må påreknast.