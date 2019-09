Fylkesmannen meiner det er greitt å låse dørene

Nyhende

I vinter opna Fylkesmannen i Møre og Romsdal tilsynssak mot Ulstein kommune. Årsaka var ei uromelding om at bebuarar på Alvehaugen bu og rehabiliteringssenter vart låste inne på romma sine.

– Blir låste inne på romma sine

Fylkesmannen har no sett på saka og gjort seg opp ei vurdering.

Det er presisert i pasient- og brukarrettigheitslova at det berre er utgangsdører og dører mellom avdelingar som kan låsast, og at pasientar ikkje kan haldast tilbake på eigne rom.

Ulstein kommune har opplyst om at dei berre låser døra til pasientrom der pasienten sjølv eller næraste pårørande/verje har gitt samtykke.

- Vi meiner vi har alt på det tørre

Ulstein kommune har gjort greie for til Fylkesmannen korleis dette samtykket har blitt gitt. Dei skriv at eit av kriteria for at dør til bebuarrom blir låst, er at bebuar sjølv kan gå til døra og klarer å låse opp om dei ønskjer det. Alle pasientdørene kan ved hjelp av vridar, låsast opp frå innsida av rommet. Det er fleire bebuarar som sjølve låser dør til rommet sitt, både på dag og natt, og dei ber personalet om å låse døra.

Kommunen presiserer at dei ikkje låser dører til pasientrom der pasienten motsett seg det.

Slik Fylkesmannen forstår dette så låser dei døra til pasientrom der pasienten sjølv ønskjer det, og er vurdert som samtykkekompetent til dette. Der pasienten er vurdert til å ikkje vere samtykkekompetent, så låser helsepersonellet døra der dei finn det naudsynt, og pasienten er i stand til å låse opp døra og gjer det om dei treng det, og ikkje yter motstand mot låst dør.

Fylkesmannen konkluderer med at Ulstein kommune ikkje har brote helse- og omsorgslovgjevinga.