Inngjekk forlik og unngår rettssak

Det blir ikkje noko av arbeidsrettssaka mellom Ørsta kommune og tidlegare teknisk sjef, Rolf-Magnus Sundgot frå Ulstein.

Rettssaka var datofesta til november, men no har partane inngått eit forlik.

Det skriv Ørsta kommune på nettsida si.

Sundgot tok permisjon i mai i fjor frå stillinga som teknisk sjef etter intern uro.

Han meinte han hadde rett til å kome tilbake i stillinga etter permisjonen.

Ørsta kommune meinte derimot at han hadde sagt opp stillinga si fordi han tok ut Avtalefesta pensjon i permisjonstida.

Ørsta kommune skriv følgjande på nettsida si: "Vi er einige om å legge bak oss ueinigheita som har vore om at Sundgot har fråtrett stillinga si. Partane er samde om at i tillegg til ordinær AFP (avtalefesta pensjon), får Sundgot servicepensjon fram til han fyller 67 år. Ørsta kommune er glad for at saka har fått ei god løysing for begge partar."