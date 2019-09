Klar for årets gjenbruksfest?

Nyhende

Loppemarknad på Sunnmøre folkehøgskule laurdag 19. oktober

Gjenbruk er i vinden som aldri før, og no er det snart tid for eit av dei største loppemarkeda i distriktet. Kvart år er meir enn tusen menneske innom dørene på Sunnmøre folkehøgskule sitt loppemarked, og til trass for bruktbutikkar og bruktsalg på nettet, ser det ut til at loppemarknaden som møtestad er meir populær enn nokon gong. Møblar, krimskrams, bøker, barneleiker, idrettsutstyr, elektriske artiklar og mykje anna fyller salane og gangane på skulen, og her kan ein gjere mange gode kupp for ein billeg penge. I tillegg er der auksjon på fine auksjonsgjenstandar.

Men det er ikkje berre lopper som gjer at folk tek turen innom folkehøgskulen denne laurdagen. I kafeen vert det sal av rømmegraut og gode kaker og det er ikkje få som tek dagens middag og kaffistunda her. For borna er det også mange spanande aktivitetar. Dei kan fiske etter forundringspakkar, oppleve eventyrstund med elevane i rollene, ta lodd på tombola og bli mala med ansiktsmaling, for å nemne noko. Kanskje møter ein nokre musikantar i løpet av dagen eller finn ei statue ein aldri har sett før? Overraskingane er mange og elevane organiserer mykje kjekt for folk i alle aldrar.

Det er stadig meir fokus på å ta vare på miljøet vårt, og kven ynskjer vel ikkje at søppelfjella skal bli mindre? Andre kan ha bruk for det du ikkje lenger treng. Som ein ser på bileta, kan gjenbruksmøblar og gjenstandar brukast kreativt i interiøret. Når inntektene av salet kan hjelpe folk i fattigdom til eit betre liv, gjev det ekstra meining.

Alle inntekter frå loppemarknaden er øyremerka Sunnmøre folkehøgskule sitt Stop poverty-prosjekt. Pengane går til eit arbeid vi driv for foreldrelause born og unge åleinemødre i Illula i Tanzania, og det er Illula KFUK og Illula Orphan program (IOP) som er våre samarbeidspartnerar. Elevar frå Sunnmøre folkehøgskule reiser kvart år til Tanzania for å besøke Ilula, og årets elevkull har ambisjonar om å samle inn eit solid beløp til prosjektet.

Vi tek imot lopper på skulen i vekedagane på dagtid frå måndag 8. oktober heilt fram til fredag 18. oktober. Ta kontakt med resepsjonen og få anvist plass for lagring. Store møblar tek vi imot på ettermiddagen fredag 18. oktober. Sjå elles annonse i dagens avis.

Velkomne til loppemarknad!

Med helsing loppemarknadskomiteen ved Sunnmøre folkehøgskule

v/ Martin Endresen, Beate Hopland Langnes og Ingfrid Grimstad