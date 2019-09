Dimna IL ber inn til VM-fest

Nyhende

Som under VM for to år sidan inviterer Dimna IL til ny VM fest på Sjøborg Kulturhus i Ulsteinvik måndag kveld. Då skal Karsten Warholm løpe VM finale på 400 m hekk. Finalen går kl 21.40. Men vi varmar opp frå kl. 20.00 med finale på 5000 m med 3 blad Ingebrigtsen på startstreken.

Vi håper mange vil kome på kulturhuset denne kvelden og heie Karsten fram til ein ny historisk prestasjon.

Det ligg an til ein historisk VM-kveld i Doha.

Klokka 20.15 startar diskos finalen med Ola Stunes Isene som ein av medaljekandidatane.

Klokka 20.20 er det 5000 m finale med Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen på startstreken. Alle kan ta medalje.

Klokka 20.50 skal Karoline Bjerkli Grøvdal frå Isfjorden løpe 3000 m hinder. Ho vil også vere med å kjempe i teten.

Kvelden vert avslutta med det største høgdepunktet. Klokka 21.40 går finalen på 400 m hekk med vår eigen Karsten Warholm som den store favoritten.

Dette må alle få med seg. Dimna IL lovar stor stemning på Sjøborg kulturhus denne kvelden.



Gratis inngang - dørene opner kl 20.00.

Helsing Dimna IL