Ferje krasja med kaia på Hareid

Nyhende

I ferjesambandet Hareid-Sulesund blir er A-ruta innstilt vidare.

Fjord1 melde først at avgangen klokka 12.00 var innstilt på grunn av tekniske problem.

Det viser seg at innstillinga skuldast at MF Giskøy i stor fart køyrde inn i ferjekaia på Hareid like før klokka 11.30 måndag.

Operativ leiar i Fjord 1 for Romsdal og Midtre Sunnmøre, Torbjørn Vik, bekreftar overfor Vikebladet Vestposten at det har vore ei hending knytt til MF Giskøy på Hareid måndag formiddag.

- Vi må gjere opp status før vi kan seie meir om det som har skjedd. Men vi følgjer saka tett, seier Vik.

Ifølgje vitne på staden skal MF Giskøy ha krasja i kaia - i stor fart. Ferjelemmen skal vere øydelagt.

Ordførar i Anders Riise fortel at han såg ferja kome med for stor fart inn mot kaia. Han og fleire andre på rådhuset hadde kriseøving i formiddag, og vart då merksame på at noko var gale.

- Det small skikkeleg då ferja gjekk i kaia, seier Riise.

Han fortel at ferja klarte å setje av bilar og passasjerar på den andre ferjekaia, og at dei to andre ferjene har brukt den kaia etter krasjen.

- No ligg Giskøy ute på fjorden med baugporten open, fortel Anders Riise.

