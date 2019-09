Stengjer 1. november

Nyhende

På sine eigne nettsider opplyser den interkommunale renovasjonsverksemda Søre Sunnmøre Reinhaldsverk at ein til trass for at hagesesongen går mot slutten, held open greinplassen på Eidet fram til og med 30. oktober. Frå og med 1. november er den stengd.

Ein kan som privatperson levere lass på inntil 250 kilo sortert gras, blad/lauv og greiner/stammar inntil 25 cm i diameter kostnadsfritt. Når greinplassen på Eidet er vinterstengd, kan ein levere hageavfall på miljøstasjonen i Saunesmarka, opplyser SSR.