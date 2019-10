Nyhende

Natt til tysdag feia kraftig vind over Hareidlandet, og på Hareid fekk det triste følgjer for fotballhallen som er under bygging. For den sterke vinden har nemleg først til skadar på konstruksjonen på den nye hallen.

Ifølgje Hareid kommune er fleire av stålkonstruksjonane vridd og bøygd. Entreprenøren skal vere på plass for å sikre området og sjå på vegen vidare. Det er også bestilt takst på skadane - men ein veit ikkje førebels kva konsekvensar det som har skjedd vil få for den vidare bygginga av hallen.

Det blir elles opplyst om at ingen personar blei skadde som følgje av hendinga, men Hareid kommune presiserer samstundes at det er svært farleg å bevege seg inn på området.

Får ikkje økonomiske følgjer - glad for at ingen blei skadde

Ordførar Anders Riise (H), som også er byggeleiar for fotballhallprosjektet, fortel at det var han som først oppdaga kor skeiv hallen var tidleg tysdag morgon. Han varsla entreprenøren, som igjen fekk iverksett sikringstiltak.

- Slik det ser ut no må heile hallen, heile kontruksjonen, plukkast ned. Vidare må vi bestille hallen på nytt. Men, vi er i tett dialog med entreprenøren kring dette, seier Riise.

- Det dette fører til er først og fremst at ferdigstillinga av hallen blir forseinka. Men, kor omfattande denne forseinkinga blir veit vi ikkje. Det er per no umogleg å vite, seier han og legg til:

- Hadde ikkje dette skjedd, ville hallen stått ferdig og klar til bruk i desember. Så det er frykteleg trist at dette skjedde. Men, det gledelege er at dette skjedde på natta, og at ingen blei skadde, seier Riise.

Som fortel at dette no blir ei forsikringssak.

- Vi har jo skrive kontrakt med totalentreprenøren vår på dette, som igjen har forsikringar. Det er som sagt hovudsakleg ei forseinking av ferdigstillinga dette vil føre til, seier Riise avslutningsvis.