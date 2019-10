Personboka 2020 er straks i handelen

Nyhende

– No kjenner eg på ei stor lette, seier Personbok-forfattar Sverre Bjåstad.

Lukta av fersk trykksverte spreier seg frå nær 700 sider med personbok: Personboka 2020 kom frå trykkeriet denne veka og mannen bak bokprosjektet, Sverre Bjåstad, fortel at han er letta over at boka no er i ferdig.

– Eg er veldig letta. Det har jo vore eit einmannsprosjekt dette, som har tatt store delar av tida mi dei siste åra. No er eg spent på mottakinga. Det er mange som har synt interesse for om boka snart er ferdig, seier Bjåstad.

Boka inneheld opplysningar om 24.000 personar. Bjåstad har også tatt for seg fylke for fylke og presenterer nokre av dei som har flytta til Hareid og Ulstein frå desse fylka med ein eigen bildebolk. Dei to kommunane har også fått mange nye innbyggjarar som har flytta hit frå land som til dømes Filipinane og Polen og nokon av dei er også presenterte i tekst og bilde.

I sal frå torsdag

Førstkomande torsdag vil det verte høve til å kjøpe boka på Ishavsmuseet i Brandal, og dagen etter, fredag 18. oktober, stiller Bjåstad opp med bøkene sine på Coop Extra på Hareid.

Laurdag 19. oktober vert det boklansering på Ulstein Folkebibliotek. Her vil Sverre Bjåstad fortelje meir om arbeidet med boka og korleis innhaldet er organisert. Også her vil det verte høve til å kjøpe boka. Søndag den 20. oktober er Bjåstad på nytt på plass på Ishavsmuseet.

I tillegg til Personboka 2020 vil han selje både Personboka 2000 og Utflyttarboka 2007. I samarbeid med kulturkontora i Hareid og Ulstein vil han også kunne tilby bind 3, 4 og 5 av Bygdebok for Ulstein og Hareid.

Sjå elles annonse i Vikebladet Vestposten tysdag 15. oktober.