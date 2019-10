Inviterer til pensjonistdag i banken

Nyhende

Sparebank 1 Søre Sunnmøre inviterer til pensjonistdag i Ulsteinvik førstkomande fredag. – Ein bank er ikkje lenger det den var – og det kan vere godt å få litt hjelp, seier avdelingsbanksjef Lillian Kleven Breivik.

Mange får gjerne utbetalt pensjon eller trygd rundt den 18. kvar månad, så datoen for pensjonistdagen er ikkje heilt tilfeldig.

– Det er rundt denne dagen i månaden mange får utbetalt pengar, og av erfaring er det ofte då ein treng hjelp med å ordne med kontoane sine, få hjelp til å betale rekningar og anna. Ein dag der slike spørsmål dukkar opp, seier Lillian Kleven Breivik og legg til:

– Vi prøver først med dette arrangementet no, og dersom vi ser at det er tilstrekkeleg med behov og interesse for noko slikt – så kan vi godt tenkje oss å gjere det igjen. Mest truleg ein gong i månaden framover, seier ho.

I opningstida til banken

Banken vil først og fremst konsentrere seg om dette arrangementet førstkomande fredag – og det går av stabelen i opningstida til banken.

– Vi er her fysisk tilgjengelege for dei som treng oss. Vi har ingenting anna planlagt denne dagen. Har ein forsikringsspørsmål, bankspørsmål – anten ein er kunde eller ikkje er kunde hos oss – kom gjerne innom, seier Lillian Kleven Breivik.

Som også fortel at det blir kaffi og bakevarer ståande framme, slik at ein også har noko å drikke og tygge på under besøket i banken.

– Eg er jo litt spent på kor mange som eventuelt kjem hit på fredag – og håper at flest mogleg nyttar høvet. Ein bank er ikkje lenger det den var – og det kan vere godt å få litt hjelp. Vi lever i ein digital kvardag – og dei som har behov for å lære meir, kan kome til oss for å få meir lærdom, seier avdelingsbanksjefen til slutt.