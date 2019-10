Kjenner du namna på desse songarane?

Nyhende

- I desse Hareidstemnetidene kan det vere greitt å få sjå Hareid songarlag, «Riisekoret», i 1925, seier Arnljot Grimstad som har sendt oss bildet. Grimstad fortel at det er Marie Grimstad Dahle som har dette biletet i albumet sitt. I følgje Arnljot står ho som nummer to frå høgre i andre rada.

- I teksta under biletet i albumet hennar står det at dette berre er ein del av koret, men med lesarane si hjelp håper vi å kunne kjenne songarane att og finne namna til dei som er med. Eg meiner at Åsta Grimstad Varhaug er å finne midt i andre rada. Heilt bak frå høgre trur eg vi ser Oskar Grimstad, nr. to frå høgre meiner eg er Harald Bjåstad. Framfor Oskar står Petter Brekke (Brekke-Petter), med John Grimstad (Sørn-John) ved sida hans. Dirigenten er A.C. Riise, opplyser Arnljot Grimstad.

Ser du kjentfolk eller har andre opplysningnar om dette biletet, send det gjerne på e-post til redaksjon@vikebladet.no