- Det er kjempepotensiale for Rusta i Furene.

Varehuskjeda Rusta sin noregssjef, Erlend Kramer, har stor tru på den nye Rusta-butikken som opnar i morgon tidleg, onsdag, i Furene.

Siste tida har det vore hektisk aktivitet i det 2200 kvm store lokalet som har Jysk-varehuset som næraste nabo. Rusta sin toppsjef i Noreg seier han er glad for at Tor Andersen og Martin Brænne, som gjennom eigedomsselskap har bygt og leiger ut lokalet, klarte å overtale Rusta til å etablere seg i Furene.

For det var ingen automatikk i at Furene på grensa til Ørsta skulle verte staden for det tredje Rusta-varehuset i Møre og Romsdal. Dei to andre ligg i Kristiansund og på Moa.

– Men då vi undersøkte moglegheitene nærare såg vi at det er mykje trafikk som vert generert gjennom dette området, og at Furene er eit knutepunkt. Ja, eg vart veldig gira på lokasjonen her. Og heilt klart: Rusta har eit kjempepotensiale i dette området, seier Kramer.

Nummer 34

Varehuset i Furene vert det trettifjerde i landet.

– Når det gjeld omsetning trur eg senteret vil legge seg midt på treet samanlikna med dei andre Rusta-sentra i landet, seier Kramer.

Det svenske konseptet sitt slagord er «nesten alt til heimen».

– Vi har eit veldig breitt utval og når difor mange. Men vi appellerer nok litt ekstra til kvinner. Men vi har ikkje gløymt mannfolka og har m.a. utstyr til bilar, fortel Kramer med eit smil.

Han meiner det er fullt mogleg å konkurrere med netthandelen.

– Men vi er nøydd til å vere konkurransedyktige på pris. Og vi skal vere den aktøren der folk får mest for pengane. I motsetnad til netthandel får folk personleg service hos oss, og dei får kjenne på varene. Og så likar folk å møte andre, seier Erlend Kramer.

Han ser veldig fram til opninga onsdag.

– Årsaka til at eg har denne jobben er at eg likar så godt å gjere kvardagen enklare for folk flest. Men det aller kjekkaste er å vere med på butikkopningar, der eg får møte kundane.

Varehussjef

Irene Overå frå Hjørungavåg er varehussjef, og leiar for dei femten tilsette i Rusta sitt Furene-senter. Ho har brei erfaring frå fleire butikkjeder, i hovudsak innan blomster.

– Eg ser verkeleg fram til å jobbe i Rusta. Mitt inntrykk er at veldig mange ville ha Rusta til Furene, og det er eit godt teikn, seier Overå.

Ho fortel at dei fekk utruleg mange søkjarar til stillingane.

– Og no har vi fått på plass ein fantastisk gjeng. Vi skal vere kanonbra på service og ha eit veldig billig sortiment. Ja, eg har stor tru på at dette vert ein suksess, seier Overå.

Rusta har faste basisvarer, og er store på m.a. reinhald, golv, måling og tapet, skjønnheit og velvære, interiørvarer og belysning og artiklar for dyr.

