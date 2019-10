Saniteten legg ned varmtbadet

Nyhende

Grunnen til at det no legg ned varmtbadet er den økonomiske situasjonen. Dei ser det som uansvarleg å drive vidare med eit underskot som berre veks år for år.

Sidan årsmøtet i februar har dei arbeidd med å finne sponsorar og støttespelarar som i tillegg til deira eigne inntekter kunne vere med å støtte med pengar til drift. Dette har dei ikkje lukkast med.

– Vi beklagar dette til alle som vil sakne badet. Vi vil samtidig takke alle dei flinke sanitetskvinnene, og alle andre flinke støttespelarar, som med sin innsats har drive varmtbadet sidan oppstarten i 1977. Takk også for den flotte innsatsen som badevaktene våre Nina og Claudia har bidratt med, skriv Hareid sanitetslag på Facebook.

På eit formannskapsmøte tidlegare i haust spurte Kristian Fuglseth (Foha) om kommunen kunne bidra på nokon måte, men det kunne ikkje rådmannen sjå at kommunen kunne.