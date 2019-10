NRK sender frå Flø

Nyhende

Torsdag skal NRK-programmet Norge nå ha sending frå Flø.

- Det skal handle om turisme, fortel Jannicke Susann Farstad, som hadde ideen til og også skal vere reporter i det dirktesende tv-programmet.

Programleiar er Christer Johnsgård.

Farstad fortel at utgangspunktet for programmet er at bygda ikkje vil vere fyrtårn for turisme i Ulstein kommune.

Sendinga skal gå frå campingplassen på Flø, og i tillegg til fleire av bygdefolket, skal reiselivsdirektør Bente Bratland Holm, vere med.

- Vi skal vere ute, og viss nokon har lyst til å kome og vere publikum, må dei gjerne det, seier Farstad.

I programomtalen heiter det at Norge nå er eit direktesendt show der ein snakkar med folk om kva dei er opptekne av, der det faktisk skjer.

Sendinga startar på NRK1 klokka 20.25, og kan også sjåast på nrk.no.

