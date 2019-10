20.000 påmelde til nynorsk leseaksjon

Nyhende

(NPK): Rundt 20.000 deltakarar er så langt påmelde til leseaksjonen Tid for ti som går av stabelen i januar.

Aksjonen er retta mot 7. trinn i norsk skule og har gått føre seg sidan 2015. Gjennom aksjonen får elevane lesa utdrag frå ti nye barne- og ungdomsbøker på nynorsk i ulike sjangrar. Dei har ikkje mangla på bøker å velja mellom.

– Det er tydeleg noko på gang i nynorsk barne- og ungdomslitteratur. Han blomstrar for tida, seier prosjektleiar for Tid for ti i Foreningen! les, Ole Ivar Burås Storø.

Han fortel at det i år har vore fleire nye titlar å velja mellom enn tidlegare.

Eitt av måla med aksjonen er å gjera det lettare å ta i bruk ny litteratur i skulen. For å leggja til rette for dette, samarbeider Nynorsksenteret i Volda med Foreningen! les om å leggja til laga materiell og læringsressursar til aksjonen.

– Av erfaring veit eg at materiellet forsvinn fort. Skular og bibliotek som vil melda seg på, bør difor ikkje venta for lenge, seier prosjektleiaren.