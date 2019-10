Alive-festival for tredje gong

Nyhende

Det byrja som ein idé blant nokre studentar i Bergen for nokre år sidan. Denne helga vert Alive-festivalen arrangert for tredje gong i Ulsteinvik.

– Det viktigaste med Alive-festivalen er å skape ein møtearena der ungdom kan senke skuldrene og ha det kjekt i lag. Slik kan vi bygge fellesskap og gi deltakarane ei kjensle av samhald.

Det fortel Halvor Mjøen Berg som er ein av initiativtakarane til festivalen. Han har budd i Bergen dei siste åra, men kjem opphavleg frå Ulsteinvik.

Festivalen startar førstkommande fredag og vert avslutta søndag og Halvor Mjøen Berg fortel at dei kjem til å ha full fart frå morgon til kveld.

Festivalen er tverrkyrkjeleg og vert arrangert for tredje gong. Ulstein sokn, pinsekyrkja, bibelsenteret og frikyrkja er med på samarbeidet.

Det er Sjøborg Kulturhus som dannar ramma rundt festivalen. Her vil dei fleste møte og samlingane finne stad, frå opningsmøtet fredag til avslutningsgudstenesta på søndag.

– Det vert ein god miks med mykje humor, forkynning og lovsong og mykje sosialt samvere. Laurdag arrangerer vi Amazing Race i Ulsteinvik sentrum, eit lp der deltakarane må løyse ulike oppgåver for å kom ei mål.

– Målet vårt er at Alive skal vere eit lavterskeltilbod som kan vere relevant for mange, der alle skal kjenne seg velkomne, uansett kva ein måtte tru på. Men samstundes legg vi ikkje skjul på festivalen har ein tydeleg kristen profil, seier Halvor Mjøen Berg som fortel at det kjem folk frå heile fylket for å vere med på festivalen. Til våren skal det også arrangerast Alive-festival i Narvik.