Etterlyser statlege midlar til brannvesenet i kommunane

Nyhende

Mange stader rundt om i landet får brannvesenet stadig nye oppgåver utan at dei får ekstra ressursar. Det vekkjer uro.

– Vi får stadig rapportar frå brannsjefar som er uroa fordi brann og redning gjer stadig nye og andre oppgåver enn dei er sett opp til og har kompetanse og utstyr til å gjera. Det er særleg helseområdet som er utfordrande, seier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap til NRK.

For at det frivillige brannvesenet skal bli i stand til å ta på seg slike oppgåver, meiner ordførar i Gloppen, Leidulv Gloppestad (Sp) at staten må løyva meir pengar til brannvesenet i kommunane.

Samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) opplyser til kanalen at beredskapen i kommunane no blir tema i ei ny stortingsmelding om samfunnstryggleik. Rollefordelinga mellom brann, redningsvesen, politi og helsevesen blir då noko ein skal sjå nærmare på.